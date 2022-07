Unidade de Hospitalização Domiciliária do HDS já realizou mais de 6 mil visitas a doentes

Nos três anos de atividade, a Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) do Hospital Distrital de Santarém (HDS) percorreu mais de 101 mil quilómetros, tendo realizado um total de 6039 visitas e admitindo 463 doentes. O balanço foi apresentado na I Conferência da UHD do HDS, realizada na quarta-feira, 13 de julho.

A UHD do HDS iniciou atividade a 28 de junho de 2019, permitindo que os doentes que reúnem um determinado conjunto de critérios clínicos, sociais e geográficos possam estar internados no conforto do seu domicílio. Desde que entrou em funcionamento, tem vindo a alargar a cobertura geográfica e atualmente assegura a prestação de cuidados à população dos concelhos de Santarém, Alpiarça, Almeirim, Rio Maior e Cartaxo.

Na abertura da Conferência, que contou com a presença de Marília Boavida, presidente do Conselho Clínico do ACES Lezíria, e de Hélia Dias, diretora da Escola Superior de Saúde de Santarém, Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS, destacou o sucesso da atividade desenvolvida pela UHD até ao momento. “Todos os anos temos ultrapassado as metas contratualizadas com a Administração Regional Saúde de Lisboa e Vale do Tejo”, revelou.

Na impossibilidade de estar presente, coube a Ana Infante transmitir as palavras endereçadas por Delfim Rodrigues, coordenador do Programa Nacional de Implementação das UHD nos Hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). De acordo com aquele responsável, “a equipa de Santarém tem denotado uma enorme competência técnica e humana, tem evidenciado resultados em termos de valor em saúde, que a guindam a um dos melhores desempenhos na área”.

Ao intervir, Ilda Veiga, enfermeira chefe da Unidade, fez um balanço dos três anos de experiência. Destacou, entre outros dados, alguns dos momentos mais relevantes, como é o caso, por exemplo, do aumento da lotação de 3 camas para 8 camas.

Por sua vez, Yahia Abuowda, coordenador da Unidade, mencionou que a UHD garante o atendimento 24 horas por dia, todos os dias, e fornece e gere terapêutica aguda e crónica do doente e outros materiais de consumo.

O médico afirmou ainda que, ao longo deste período, os diagnósticos mais frequentes foram, em primeiro lugar, a infeção do trato urinário (pielonefrite, cistite), seguindo-se a infeção do trato respiratório (pneumonia), a erisipela/celulite, o abcesso amigdalino, a endocardite e as úlceras/feridas infetadas.

Na conferência intervieram também a enfermeira Sónia Malaca, que se centrou no tema “Hospitalização domiciliária na Educação para a Saúde” e a médica Ana Vera Cruz, que falou sobre os projetos para o futuro, tendo destacado algumas metas, entre as quais aumentar a capacidade instalada da UHD e iniciar o processo de certificação da Unidade junto da Direção-Geral da Saúde. Mário Galveias, diretor do Serviço de Otorrinolaringologia do HDS, e Rui Abade, nutricionista no hospital, abordaram o tema “A polivalência da UHD e a articulação com as diferentes valências”. Houve ainda espaço para o testemunho de um doente.

Inquérito revela que os utentes internados na UHD e seus cuidadores estão “muito satisfeitos”

Um inquérito por questionário, de natureza confidencial e anónima, enviado a utentes internados na UHD e seus familiares/cuidadores, no período de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2021, revelou que a maioria dos inquiridos apresentam níveis elevados de satisfação em todas as dimensões avaliadas (qualidade/atendimento; continuidade de cuidados; acesso; segurança).

Os resultados obtidos em todas as dimensões avaliadas aproximaram-se do valor máximo possível. Numa escala de 1 a 5, os utentes revelaram um nível de satisfação de 4,84 e os cuidadores de 4,64, concluindo-se que, de um modo geral, os utentes e cuidadores se encontram “muito satisfeitos” com os cuidados prestados pelos profissionais da UHD.

“Não obstante os resultados alcançados, é nosso objetivo manter níveis elevados de qualidade dos nossos cuidados, certos de que muitas são as oportunidades de mudança e de implementação de práticas inovadoras que permitam o crescimento do serviço, nomeadamente o aumento da sua lotação”, refere a UHD no relatório.