DECO desafia consumidores para o uso eficiente da água

Sabia que, se adotar comportamentos eficientes de uso de água, pode chegar a uma poupança de 120 litros de água por dia? É urgente combater a seca severa em Portugal. Para ajudar os consumidores a poupar água, a DECO lançou a campanha informativa ÁGUA COM CONTA E MEDIDA.



Vivemos a pior seca desde que há registo no nosso País. Se, por um lado, temos o problema das alterações climáticas, por outro, assistimos ao desperdício deste recurso essencial à vida, em grande parte causado por sua má gestão. Para que a água não falte já amanhã, todos os consumidores precisam mudar rotinas, ajustar consumos e

adotar comportamentos que permitam, sem perder o bem-estar dos cidadãos, reduzir os efeitos do período de escassez grave que atravessamos.



ÁGUA COM CONTA E MEDIDA destaca ideias para reduzir e poupar de forma fácil e simples

Na casa de banho

Um banho de imersão pode gastar em média 150 litros de água, prefira um duche rápido de 5 minutos e reduzirá o consumo de água em 90 litros!

Em cada descarga de autoclismo pode gastar até cerca de 15 litros de água. Evite descargas desnecessárias não fazendo da sua sanita um caixote do lixo.

Feche a torneira enquanto escova os dentes e ensaboa as mãos, por minuto, as poupanças podem chegar aos 12 litros de água.



Na cozinha

Use as máquinas de lavar loiça e roupa apenas com carga completa, sem recorrer a ciclos com pré-lavagem. Prefira os programas eco e poupa cerca de 20% em água.

Reaproveite águas residuais para as suas regas e reduza o desperdício de água. Utilize redutores de caudal nas torneiras.



No exterior

Regue as plantas nas horas de menor calor, de preferência à noite, para evitar perdas por evaporação. Ao usar uma mangueira pode gastar até 18 litros de água a cada minuto.

Reduza, ou mesmo evite agora, as lavagens do automóvel, que pode consumir até 560 litros de água. Se precisa mesmo, use balde e esponja consumirá só cerca de 50 litros de água.



Recentemente a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD) divulgou dados assustadores sobre o futuro deste bem essencial à vida. Entre 1900 e 2019, a seca afetou mais de 2,5 mil milhões de cidadãos em todo o planeta e causou mais de 11,5 milhões de mortes. A UNCCD afirmou que a situação de seca pode afetar mais de três quartos da população mundial até 2050.

Precisamos unir urgentemente esforços e vontades para salvar os recursos hídricos em Portugal e o Planeta!