Exposição ” Marcas na história” patente na Biblioteca Municipal

Está patente, na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, a exposição fotográfica ” Marcas na História”.

A exposição resulta de um concurso de fotografia , lançado a todos os alunos dos diferentes níveis de ensino do agrupamento e ainda à comunidade local, sobre as tradições históricas do concelho de Almeirim.

A exposição abriu no dia 11 de julho e prolonga-se até 31 de agosto. O Concurso Fotográfico “Vamos fotografar as nossas tradições”, resulta de uma parceria entre o Município de Almeirim e a Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval e pretende apoiar, valorizar e promover as tradições das comunidades locais e de origem dos seus munícipes.