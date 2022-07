A importância das energias renováveis na economia e ambiente

As energias renováveis ​​são fontes de energia limpas, inesgotáveis ​​e cada vez mais

competitivas.



De facto, diferenciam-se dos combustíveis fósseis principalmente pela sua diversidade,

abundância e potencial de aproveitamento em qualquer parte do planeta, mas sobretudo por

não produzirem gases de efeito estufa, causadores das mudanças climáticas. Além disso, os

seus custos estão a diminuir constantemente, enquanto a tendência geral no custo dos

combustíveis fósseis é oposta.

De acordo com vários estudos, o crescimento das energias renováveis ​​é imparável, e com

base nas estatísticas fornecidas anualmente pela Agência Internacional de Energia (AIE): o

consumo global de eletricidade aumentará 70% até 2040.

No presente artigo, e em conjunto com o jornal Almeirinense, a Selectra explica-lhe as razões

pelas quais é importante adotar hábitos relacionados com o consumo de energia renovável, isto

é, de energia oferecida pela natureza, como é o caso da energia solar.

Portugal, um dos países com mais horas de sol da Europa, tem condições de excelência para

que todos nós enquanto consumidores, possamos consumir 100% da nossa energia através da

energia renovável. Saiba mais sobre as vantagens da energa renovável.



Energia limpa para combater as alterações climáticas

O desenvolvimento de energias limpas é essencial para combater as mudanças climáticas e

limitar os seus efeitos mais devastadores. 2019 foi o segundo ano mais quente já registrado,

atrás de 2016. A temperatura média nos últimos cinco anos ficou cerca de 1,2 graus acima dos

níveis pré-industriais, de acordo com o Copernicus Climate Change Service (C3S).

Paralelamente, cerca de 860 milhões de pessoas no mundo ainda não têm acesso à

eletricidade (2018), o que exige um grande esforço adicional na implementação de energia

limpa para alcançar o acesso universal à eletricidade até 2030, uma das metas de

desenvolvimento sustentável aprovadas pelas Nações Unidas.

Por isso, um dos objetivos estabelecidos pelas Nações Unidas é alcançar o acesso universal à

eletricidade até 2030, uma meta ambiciosa se considerarmos que, segundo estimativas da AIE,

ainda existem cerca de 800 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade.



A poupança económica gerada pelo o uso da energia solar

Ainda que as alterações climáticas sejam algo demasiado importante que em nenhum

momento devem ser descartadas, sabemos também que é importante a poupança de energia

para se reduzir gastos e consequentemente, dinheiro.

A energia solar, a mais conhecida das energias renováveis, dá a possibilidade de aliar a

poupança nas contas de luz com o meio ambiente, mas não só. Mas, afinal, que outras

vantagens a energia solar oferece?

É uma fonte de energia renovável não poluente e inesgotável. Tem muito menos

impacto no meio ambiente do que outros tipos de energia, como a gerada por

combustíveis e centrais nucleares.

O custo de instalação, apesar de ser um pouco mais alto, é amortizado em média em

cinco anos, devido à poupança que representa na nossa conta de luz. Isto depende, em

grande medida, das características da instalação e da localização geográfica onde se

encontre.

Avança constantemente a nível tecnológico, proporcionando melhorias e otimizações.

O custo de manutenção dos painéis solares é baixo. Não necessita de muitas ações de

manutenção e sua durabilidade é elevada.

A dependência de combustíveis que requerem extração, como combustíveis fósseis,

reduz-se drasticamente.

Permite gerar eletricidade em locais onde não há acesso à rede convencional. Pode até

ser usado em caravanas, através do recarregamento das baterias mesmo em viagens

longas, sem depender de pontos fixos de abastecimento.

Pode ser usado para diferentes fins, como geração de eletricidade, água quente ou

aquecimento.

Gera empregos a nível local, tanto no fabrico dos próprios painéis de energia solar

como na sua instalação. Antes de serem instalados, devem-se realizar os cálculos

necessários para saber quantos painéis são precisos. A sua manutenção, embora seja

pouca, requer sempre uma equipa profissional especializada.

Pode originar uma nova fonte de rendimento, pois a energia que seja produzida, e que

não seja consumida, pode ser vendida aos fornecedores de energia da rede

convencional.



À medida que a energia solar se torna mais competitiva, graças aos avanços tecnológicos e à

melhoria dos processos de produção, agregará às suas vantagens, o facto de ser igual ou mais

barata que os combustíveis fósseis, mas livre dos seus muitos problemas, que afetam a

biodiversidade e os ecossistemas.

Sem dúvida, a energia solar possibilitou o aproveitamento de um recurso natural, como a luz

solar. Da mesma forma, foi possível aproveitá-los para gerar outros recursos e múltiplos

produtos e serviços que funcionam a partir desta energia limpa. Isto tem sido demonstrado por

algumas das invenções que trabalham com energia solar, criações de grande valor intelectual e

ecológico.