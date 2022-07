Parque de merendas da Raposa reabre a 6 de agosto (c/vídeo)

O parque merendas da Raposa está a ser alvo de um processo de requalificação, levada a cabo pela Câmara Municipal de Almeirim. As obras já perduram há alguns meses, num investimento a rondar os 200 mil euros.

As obras estão na reta final, num espaço constituído por várias áreas destinadas para a prática de exercício físico e para momentos de lazer. O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, explicou por que razão decidiu avançar para a requalificação deste espaço.

Esta intervenção consistiu na requalificação do palco, na substituição das mesas e bancos e ainda a criação de uma série de outras áreas.

Para além da requalificação, a Câmara pretende ainda criar, numa segunda fase, um parque infantil e um parque de autocaravanas, obras que só devem avançar para o próximo ano. A autarquia prevê que a população do concelho possa usufruir deste espaço já a partir do próximo dia 6 de agosto que coincide com o festival do rancho.