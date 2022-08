Almeirim foi palco do ciclismo jovem nacional (c/fotos)

A cidade de Almeirim foi palco do Encontro Nacional de Ciclismo – Festival de Ciclismo Jovem, que reuniu mais de 800 atletas de equipas de vários pontos do país, nas vertentes de ciclismo de estrada e de BTT, durante o fim de semana de 30 e 31 de julho, no Parque da Zona Norte.

Na modalidade de estrada, Pedro Estevão e João Simões, do Clube Aventura Juvenil da Raposa, foram 1º e 3º classificados, respectivamente, no escalão de Benjamins. Matilde Brasileiro ficou na 5ª posição. Santiago Pereira e Luís Pereira ficaram na 28ª e 29ª posição, respectivamente, enquanto Mara Marques e Eduardo Fernandes foram 34º e 35º classificados. Em Juvenis, Diogo Abreu foi 34º classificado. No escalão de juvenis, Frederico Sardinheiro, dos Águias de Alpiarça, foi 22º classificado.

Na vertente de BTT Leonor Carvalho, do CAJ Raposa, foi 99ª classificada na prova de infantis e Rodrigo Alves, da Secção de Ciclismo dos 20kms de Almeirim foi 47º classificado. No mesmo escalão, participaram ainda os atletas do Águias de Alpiarça Tomás Pereira (7º), Inês Fonseca (8ª), Bernardo Aleixo (18º), Guilherme Céu (32º), Lourenço Luciano (36º), Francisca Grazina (64ª), e Gabriel Martinho (84º). Em Benjamins, participaram vários atletas da Academia de Ciclismo dos 20 kms de Almeirim: Dinis Figueiredo (43º), Gabriel Maia (47º), Matilde Alves (66ª) e Miguel Graça (72ª). No escalão de Iniciados, Gabriela Neves, do CAJ Raposa, foi 5ª classificada e Guiilherme Ferreira foi 31º classificado. Em Juvenis, António Madureira, dos 20 kms de Almeirim foi 50º classificado, Simão Maia foi 55º, Simão Pombas ficou em 58º e João Lopes foi 71º. No mesmo escalão participaram os atletas dos Águias de Alpiarça: Rodrigo Conceição (28º), Pedro Galvão (34º), Leonardo Carqueijeiro (60º), Tiago Fino (68º), Iago Lourenço (70º), e Martim Céu (95º).

O Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo contou pela primeira vez com uma iniciativa paralela ao evento principal, uma ‘corrida’ de bicicletas sem pedais (balance bikes), destinadas a crianças entre os 3 e os 6 anos de idade, promovida pela Câmara Municipal de Almeirim.

Este evento promove não só a aprendizagem e o convívio entre os jovens ciclistas, mas também a competição entre si, sendo a maior festa do ciclismo jovem a nível nacional.