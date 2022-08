Queda de 5 metros provoca ferimentos graves a trabalhadora em Almeirim

Um mulher de 58 anos ficou ferida com gravidade na sequência de uma queda de cerca de 5 metros na manhã desta quarta-feira, 3 de agosto, numa empresa na cidade de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o alerta para o acidente de trabalho foi dado pelas 10h35. A vítima, que apresentava uma fratura no membro superior e várias escoriações, foi estabilizada no local pelos bombeiros e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém. Após o socorro no local, foi transportada a Hospital de Santarém onde se encontra internada.

Nas operações de socorro no local estiveram cinco elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas e a VMER.

A GNR tomou conta da ocorrência e a Autoridade para as Condições do Trabalho foi chamada ao local para apurar as causas deste acidente.