Nersant promove team building para empresas com o Challenger NERSANT

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém continua com inscrições abertas para o Challenger NERSANT, evento de team building para as empresas que tem como objetivo criar e fortalecer as relações entre pessoas de uma mesma equipa ou departamento. O evento realiza-se dias 16 e 17 de setembro.

Um dos maiores desafios dos gestores é manter os colaboradores produtivos e conectados com a empresa e com seus colegas de trabalho, principalmente numa fase em que muitos dos trabalhadores ainda se encontram em teletrabalho.

Com o objetivo de promover a integração entre equipas, muitas empresas optam por realizar atividades de team building, que têm como objetivo unir os colaboradores e tornar o ambiente de trabalho mais leve. Trata-se de um tipo de formação que pressupõe, não o aperfeiçoamento técnico dos colaboradores, mas sim o aprofundamento das relações laborais, reforçando laços verdadeiros que impulsionam a solução de problemas e desafios no trabalho.

A pensar nos recursos humanos das empresas da região – no seu bem-estar e produtividade – a NERSANT organiza anualmente o Challenger, evento de team building direcionado para as empresas e que este ano decorre nos dias 16 e 17 de setembro.

Escalada, rappel, canoagem, provas de orientação, peddy-paper, entre outras, são algumas das atividades propostas pelo Challenger NERSANT, que comemora na este ano a sua 24.ª edição.

Os interessados em participar podem conhecer as condições de participação junto do Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507. As inscrições ainda estão disponíveis, podendo ser efetuadas no portal da associação, em www.nersant.pt.