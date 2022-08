Greve na Monliz provocou paragem na produção ao longo do dia

A greve na Monliz realizada ontem, 10 de agosto, teve uma adesão de 50 por cento dos trabalhadores da empresa, provocando a paragem por completo das linhas de embalamento no turno de dia, segundo o Sindicato Nacional da Indústria Alimentar (STIAC).

Os grevistas concentraram-se à porta da empresa de Alpiarça para reivindicar, segundo a mesma fonte, “o fim da discriminação salarial, a negociação do contrato coletivo de trabalho para a indústria do frio, o cumprimento dos horários de laboração contínua, nomeadamente dois dias de folga consecutivos e um fim de semana por mês e também a negociação do caderno reivindicativo para 2022 que contem atualizações salariais, atualizações no subsidio de turno e atualizações no subsidio de alimentação”.

“Também a contratação coletiva é uma exigência dos trabalhadores visto que a Convenção Coletiva para o setor do frio não tem qualquer revisão desde 2003”, acrescenta o STIAC.

Nesta que foi a primeira greve realizada na empresa, os trabalhadores em greve aprovaram e entregaram uma moção à administração da empresa com as suas reivindicações.

A Monliz é uma empresa de produtos alimentares do grupo Ardo dedicada à congelação de frutos e produtos hortícolas.