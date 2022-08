Portal de negócios promove ofertas de emprego das empresas

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, através do seu portal de negócios Compro no Ribatejo, encontra-se a promover a empregabilidade na região de Santarém, através da promoção das ofertas de emprego das suas empresas associadas.

A promoção do emprego no distrito de Santarém é uma das preocupações da NERSANT, com o objetivo de, por um lado, assegurar a produtividade e competitividade das empresas da região e, por outro, de garantir uma economia regional saudável e equilibrada.

Neste sentido, a NERSANT encontra-se a receber as ofertas de emprego das suas empregas associadas, que divulga posteriormente no seu portal de negócios, Compro no Ribatejo. No momento estão disponíveis ofertas de emprego na área da economia social, no setor da hotelaria e restauração, na área da construção civil, na área dos seguros e ainda no setor do comércio e serviços.

Os anúncios podem ser consultados no portal Compro no Ribatejo, sem qualquer necessidade de registo, em https://compronoribatejo.pt/ofertas-emprego/. Aos interessados, é possível candidatar-se através do portal.

As empresas associadas que pretendam divulgar as suas ofertas de emprego podem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507. A divulgação das ofertas de emprego é inteiramente gratuita.