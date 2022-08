‘As cores’, por Sandra Fé Fernandes

É pessoas coloridas guardo-as todas no coração.

Todas as pessoas possuem uma cor tão única e tão especial.

É esta cor sublime que nos acolhe ou repela perante os vários acontecimentos

do nosso percurso.

Essas cores revelam o estado emocional de cada um,… e é só maravilhoso!

Somos atraídos e contagiados constantemente pelas cores uns dos outros, sem

sequer darmos conta.

É como se trata-se de um íman… cor atrai cor.

Sentimento atrai sentimentos…

Bem estar atrai bem estar…

Observar atentamente cada cor de cada pessoa é algo mágico, fantástico, acolhedor e muito gratificante.

Todos os dias, todas as noites somos presenteados com cores. Quando comecei a visualizar com sentimento todas as cores que a minha

existência me permite , passei a ser uma pessoa muito mais entendida e feliz.

A promessa feita à humanidade é formada por cores, através do radiante arcoíris.

Após uma tempestade, ele sempre aparece com a mensagem de um novo

recomeço…

Somos cor, somos vida, somos únicos e eternos.

A gratidão faz de nós, imensos e imersos de cores.

A nossa Aura irradia…

O meu olhar se apaixonou,

Pelas cores mais fascinantes,

Tudo em mim se debotou,

Não as vejo como antes.

Hoje observo com alegria,

A cor do sol a nascer,

Reago à imensa magia,

Ao tom do seu adormecer.

O azul do céu tem som,

Permito ouvi-lo expressar,

Com imagens projetadas,

Nas nuvens a flutuar.

As estrelas da noite escura,

Convidam-me a fortalecer,

As cores dos meus mais queridos,

Que meus olhos deixaram de ver.

No imenso campo florido,

Sinto meu ser levitar,

O aroma da cor sentido,

Dá serenidade ao meu despertar.

Visualizo a árvore bela,

Vibrando em robusta sintonia,

Imagino as multi-aguarelas,

Pinceladas nos verdes que irradia.

O movimento das crianças,

A ternura em cada olhar,

Lembram-me a chuva miúda,

Nas gotas de tinta a salpicar.

Tudo se transforma em cor,

Tudo tem seu próprio tom,

Quando se vive no amor,

Nada permanece mau,

Tudo desabrocha em bom.

O cheiro da terra molhada,

Tem cor de esperança rendida,

O sabor da madrugada,

Alivia a alma perdida.

A pele enrugada,

Dos anos já passados,

Lembram pinturas antigas,

De pintores conceituados.

Com tinta permanente,

Que fique para sempre selado,

Quem dá cor à nossa mente,

Permanece a nosso lado.

Nestas cores acordo,

Nestas cores adormeço,

Tudo o que faz bem, recordo.

Tudo o que me faz mal, esqueço.

A cor de um sorriso,

O aconchego colorido de um abraço,

Todas as cores que preciso,

Aparecem em tudo o que faço.

Sandra Fé Fernandes