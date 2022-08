União de Almeirim apresenta treinadores e anuncia captações em vários escalões de formação

O União Futebol Clube de Almeirim já prepara a nova época desportiva com a apresentação de vários treinadores para a vertente da formação e anunciou captações para os vários escalões formativos do clube, incluindo a equipa de seniores que vai competir na segunda divisão distrital.

Na vertente masculina, o clube anunciou Valter Guedes como coordenador do futebol 11 masculino, e a dupla Bruno Carrapato e Paulo Leucádio que se mantém como treinadores da equipa de juvenis que milita no campeonato nacional do escalão.

A novidade centra-se em Paulo Cunha e Hugo Monteiro como treinadores da equipa de juniores. Os técnicos vem da Associação Académica de Santarém onde conquistaram três subidas de divisão, 2 títulos e ainda um segundo lugar neste escalão.

Em futebol 11 masculino, o UFCA continua a fazer captações no escalões de seniores e juniores.

Em futebol feminino o clube apresentou Alfredo Amaral como coordenador de futebol, que também assume funções de treinador de juniores com Ricardo Coelho. António Maia é o treinador de infantis, Rita Ribeiro e Ana Casimiro assumem a equipa de benjamins e Nuno Rodrigues fica com as traquinas.

O UFCA vai realizar nos dias 22, 25 e 29 de agosto, pelas 19h00, treinos abertos/captação para todas as jogadoras que queiram experimentar ou conhecer o clube.

Esta quinta-feira, 18 de agosto, pelas 18h30, o clube vai realizar, no Estádio Municipal de Almeirim, pela segunda vez exames médicos para todos os jogadores do clube que ingressem na próxima época desportiva. A primeira sessão decorreu no passado dia 2 de agosto.

Os interessados devem contactar o clube através das redes sociais ou na sede do clube.