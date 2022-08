Águas do Ribatejo presente na Alpiagra para sensibilizar para o bom uso da água

A Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça está de volta num formato diferente. A ALPIAGRA foi inaugurada este sábado pela Ministra da Agricultura e da Alimentação e decorre até 28 de agosto.

Maria do Céu Antunes visitou o stand da Águas do Ribatejo acompanhada da Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona que integra os órgãos sociais da AR.

A ministra manifestou a preocupação com a seca extrema vivida no país e realçou o compromisso de todos os cidadãos e entidades na mitigação da ameaça da escassez de água. Maria do Céu Antunes revelou conhecer o projeto da AR que foi pioneira no país na agregação de sete municípios que assumiram a gestão integrada do ciclo urbano da água.

Sónia Sanfona, presidente da Câmara realçou a necessidade de sensibilizar consumidores domésticos, empresas e instituições para o uso eficiente da água.

“Temos de continuar a fazer o reforço da sensibilização junto dos agricultores e produtores para o bom uso da água e para as práticas amigas do ambiente”, disse Sónia Sanfona, Presidente do Município.

Durante a ALPIAGRA, os milhares de visitantes podem beber água da rede através das fontes da AR colocadas nos pavilhões de exposições usando copos recicláveis disponibilizados na feira ou garrafas porque a feira também tem o compromisso de reduzir o uso do plástico.

O tema do espaço interativo da Águas do Ribatejo no pavilhão das atividades económicas da ALPIAGRA destaca a importância da água enquanto bem essencial para a vida e alerta para os riscos da Seca com um consumo desequilibrado e sem regras.