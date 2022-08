Iniciados do Footkart garantem primeiro ponto no Campeonato Nacional

À segunda jornada do Campeonato Nacional de Iniciados, o Footkart garantiu o primeiro ponto na competição ao empatar em casa por 3-3 com o Alverca, este domingo, 21 de agosto, no Estádio Municipal de Almeirim. Os golos da equipa almeirinense foram apontados por Noro, Vasco Pereira e Tomás Sousa.

Na primeira jornada, os iniciados do Footkart perderam por 5-0 no terreno do Real SC, no passado dia 14 de agosto, em partida a contar para a primeira jornada da competição.

Com o primeiro ponto conquistado, a equipa de Almeirim segue na 7ª posição da série D da 1ª divisão do Campeonato Nacional de Iniciados.