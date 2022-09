Mais de 30 concelhos de sete distritos em perigo máximo de incêndio

Mais de 30 concelhos dos distritos de Viseu, Guarda, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro apresentam hoje perigo máximo de incêndio rural, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos do continente em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até segunda-feira.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu em geral pouco nublado, apresentando-se muito nublado no litoral Norte e Centro até ao início da manhã, e possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou chuvisco no litoral Norte e Centro, em especial no Minho.

Está também previsto vento fraco a moderado, sendo por vezes forte nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena subida da temperatura mínima no interior da região Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Viseu) e os 18 (em Faro) e as máximas entre os 22 (em Viana do Castelo e Porto) e os 33 (em Castelo Branco).

