Gala O Almeirinense: Rodolfo Dias é o grande vencedor na categoria de Desporto 

A V Gala do Jornal O Almeirinense já começou. A edição deste ano é apresentada pelo chefe de redação do Jornal O Almeirinense, Valter Madureira, e pela atriz Ana Varela. Nas Palavras do Administrador do jornal Pedro Sousa e Silva, esta gala pretende celebrar e dar a conhecer “personalidades, empresas e associações do Concelho”.

Após um momento musical protagonizado pela jovem cantora Teresa Lobo, o júri atribuiu o primeiro grande prémio da noite. Rodolfo Dias foi o grande vencedor na categoria de desporto. Visivelmente emocionado, Rodolfo Dias dirigiu um agradecimento especial ao seu irmão e à sua mulher, que foram os grandes “obreiros” das suas conquistas.

Depois de 24 horas a pedalar, o atleta ribatejano Rodolfo Dias sagrou-se campeão mundial do escalão 45 – 49 anos no Campeonato do Mundo de 24 horas , prova que decorreu em Itália, entre os dias 27 e 28 de maio. Entre os melhores do mundo, muitos deles profissionais, Rodolfo Dias completou 27 voltas a um circuito muito duro, em 1º no seu escalão de veteranos, onde estavam inscritos um total de 28 atletas.

Para esta categoria estavam também nomeados Miguel Arsénio e Margarida Caniço.