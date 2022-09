Gala O Almeirinense: Câmara Municipal de Almeirim vence na categoria de Ambiente

Na Categoria de ambiente, a Câmara Municipal de Almeirim foi a grande vencedora. O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, na entrega do prémio, dirigiu um agradecimento especial à Adega De Almeirim e à Ecoleziria pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos em prol do Ambiente.

O reconhecimento da promoção da mobilidade sustentável levou o juri da gala a nomear a Câmara Municipal de Almeirim. Em março, o jornal o Almeirinense noticiava em primeira mão que O concelho de Almeirim ia passar a ter trotinetes elétricas. A partir do próximo dia 1 de Maio deste ano, a população passou a usufruir os serviços de transporte urbano do concelho de Almeirim (TUA) de forma gratuita. Esta medida surgiu no âmbito de uma estratégia verde levada a cabo pela Câmara. A mobilidade sustentável tem sido uma das bandeiras da Câmara Municipal de Almeirim. A Algira foi um dos programas implementados para promover uma mobilidade mais sustentável e amiga do ambiente. Este programa é constituído por 24 bicicletas elétricas e foram concebidas para proceder a pequenas deslocações dentro da cidade. Há ainda a destacar os carros eletricos e claro os vários kms de ciclovias no concelho.