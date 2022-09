Hospital realizou mais de 1500 tratamentos de fisioterapia em 2022

O Serviço de Medicina Física e de Reabilitação (SMFR) do Hospital Distrital de Santarém (HDS) realizou 1.583 tratamentos no primeiro semestre do ano, segundo uma nota desta instituição.

Segundo o HDS, o SMFR conta com 13 fisioterapeutas que prestam cuidados a utentes de nove concelhos do distrito de Santarém – Santarém, Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior e Salvaterra de Magos.

A informação surge no âmbito do “Dia Mundial da Fisioterapia”, celebrado anualmente, desde 1996, em 08 de setembro, destacando o HDS que os fisioterapeutas do SMFR prestam cuidados, dão formação e apoiam na realização de estágios de várias instituições do ensino superior.