Tília centenária sofre nova intervenção para evitar queda

A tília centenária localizada no cemitério de Almeirim foi alvo de intervenção, no passado dia 9 de setembro, por parte de uma empresa especializada neste tipo de serviços, continuando a mesma a ser monitorizada pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

Segundo Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, esta intervenção “visou o corte de dos ramos em perigo” após a elaboração do “relatório de técnicos do Instituto Superior de Agronomia e com o sim do ICNF”.

“Tudo tem sido feito para preservar esta árvore no entanto os quase 100 anos vão deixando as suas marcas”, acrescenta o autarca.

Recorde-se que, a Junta de Freguesia de Almeirim vedou, no passado mês de julho, o espaço envolvente à árvore e também o perímetro junto à capela mortuária, depois de um dos ramos ter caído devido ao vento forte, o que colocava a tília centenária em risco de queda.

À data, o presidente Joaquim Catalão, esclareceu que a Junta de Freguesia de Almeirim estava a “aguardar relatório do Instituto Superior de Agronomia para proceder a uma intervenção”, acrescentando que até esse trabalho estar concluído “o perímetro fica fechado por prevenção”.

Depois da intervenção a zona envolvente à tília e à capela mortuária foi reaberta ao público.

A Tília Tomentosa Moench, classificada como Árvore de Interesse Público, já se encontra em perigo de queda há alguns anos e tem vindo a ser alvo de vistorias por parte de técnicos do Instituto Superior de Agronomia.

As vistorias por parte destes técnicos avaliam o estado fitossanitário e avaliação de risco de ruptura desta árvore de grande porte.