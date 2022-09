Almeirinenses a caminho do Mundial de Footgolf nos Estados Unidos da América

André Bento e Vítor Duarte vão representar a Seleção Nacional de Footgolf no Mundial da modalidade que se realiza entre 27 de maio e 6 de junho de 2023, na cidade de Orlando, Estados Unidos da América.

Os almeirinenses, oriundos de Paço dos Negros, qualificaram-se para a competição no Open do Panorama Federação Internacional de Footgolf (FIFG), no fim-de-semana de 1 a 4 de setembro, em Castro Marim. André e Vítor foram mesmos os melhores portugueses em competição.

Vítor Duarte conseguiu o 4º lugar na geral e garantiu automaticamente o apuramento para competir entre os melhores na discussão pelo título de melhor do mundo. Já André Bento com o 7º lugar está a um pequeno passo de marcar também ele viagem para a terra dos sonhos.

Este é um feito enorme já que foi conseguido diante do atual campeão do mundo Matias Perrone e ainda do melhor inglês, Ben Ckarke e do argentino Nico Garcia.