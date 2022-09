Queda de bicicleta deixa guarda-redes do Futalmeirim em estado grave

Afonso Leandro, guarda-redes do Futalmeirim, sofreu ferimentos graves na sequência de uma queda de bicicleta no passado fim-de-semana, na localidade de Frade de Baixo, em Alpiarça. O acidente ocorreu quando o jogador descia uma encosta.

Segundo apurou O Almeirinense, o jovem foi assistido no local pelas equipas de socorro e posteriormente transportado em estado grave para uma unidade hospitalar em Lisboa. Panda, como é conhecido no mundo do futsal, sofreu um traumatismo craniano, um ombro deslocado e desfiguração da face que obrigaram a uma intervenção cirúrgica de reconstrução facial. O atleta já foi operado e está neste momento a recuperar das graves lesões.

O Futalmeirim desejou ao jovem uma rápida recuperação a Afonso Leandro, através das redes sociais.

“Panda esta é só mais uma grande defesa da tua vida e que temos a certeza que sairás com mais uma grande vitória e nós cá estaremos sempre ao teu lado! Precisamos da tua alegria, precisamos do teu sorriso, os teus pequenitos precisam do seu mister e os juniores não sabem o que fazer sem o seu redes… Aqui que ninguém nos lê, sabes que eles ficam um bocadinho baralhados se não te virem na baliza”, pode ler-se.