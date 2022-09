João Pedro Pais é cabeça de cartaz na programação cultural de outubro em Almeirim

João Pedro Pais é o destaque da programação cultural da Câmara Municipal de Almeirim para o mês de outubro, em Almeirim, que traz ainda o já habitual Festival Internacional de Acordeão, Recital de Piano de Teresa Palma Ferreira, o concerto “Rua das Pretas” e espetáculo de teatro e música “Era uma Vez”.

A programação cultural inicia no domingo, dia 2 de outubro, no Jardim da República, com o Festival Internacional de Acordeão que nesta edição traz os portugueses Andreia Sofia e Rodrigo Maurício e ainda o romeno Peter Maric. O espetáculo está agendado para as 16h00 e as entradas são livres.

O Cine Teatro de Almeirim recebe na sexta-feira, dia 7 de outubro, pelas 21h30, o concerto “Rua das Pretas”. Pierre Ardene reúne vários amigos e traz a Almeirim um espetáculo de fado e bossa nova para todas as idades. As entradas são livres mas requerem reserva de bilhete nos serviços da autarquia.

Teresa Palma Ferreira está de volta para apresentar um recital de piano no domingo, dia 16 de outubro, num espetáculo de 1h15 para toda a família. A iniciativa está agendada para as 17h00, no Cine Teatro de Almeirim e o bilhete é gratuito.

No sábado, dia 22 de outubro, pelas 21h30, sobe ao palco do Cine Teatro de Almeirim a peça “Era uma vez”, um espetáculo sobre cinema mudo, contos de fadas e commedia dell’arte. As entradas são gratuitas.

João Pedro Pais, o nome mais sonante da programação, tem concerto agendado para as 21h30, de sábado, 29 de outubro, no Cine Teatro de Almeirim. O bilhete para este espetáculo tem um custo de 12 euros.

Os interessados devem contactar os serviços da autarquia para reserva de bilhetes e outras informações.