O número de acidentes relacionados com o uso de trotinetes aumentou exponencialmente nos últimos anos. Em Almeirim, as trotinetes de uso público foram introduzidas no dia 25 de Abril. A partir desta data ,o número de utilizadores deste meio de transporte aumentou significativamente. Apesar deste aumento, o concelho de Almeirim não registou ainda qualquer acidente relacionado com o uso de trotinetes. Segundo o nosso Jornal conseguiu apurar junto da GNR, até dia 31 de julho de 2022, a Guarda Nacional Republicana registou apenas dois acidentes envolvendo trotinetes ou trotinetes elétricas no distrito de Santarém: Uma no concelho de Abrantes, resultando só em danos, e outra no concelho de Santarém, resultando num ferido grave.

Segundo a DECO, entre 2017 e 2022 registaram-se 550 acidentes relacionados com o uso de trotinetes em Portugal, dos quais 290 ocorreram em 2021. Segundo os registos da PSP, desde 2018 que os incidentes com trotinetes resultaram em mais de 450 feridos. Face a estes números, a DECO “pede mais legislação para velocípedes, nomeadamente o uso de capacete obrigatório e a definição de idade mínima para o aluguer de trotinetes.”

Segundo esta entidade, é necessário, a curto prazo, uma nova legislação pois ” existe uma completa omissão sobre idade mínima ou qualquer requisito para a condução de velocípedes na via publica, em particular nas estradas.”

Alexandre Marvão, especialista de Mobilidade da DECO PROTESTE revela que “embora não seja obrigatória uma carta de condução para conduzir uma trotinete, é importante conhecer o código da estrada e as restrições. Para além das questões de segurança, como por exemplo o uso de capacete, existem regras de comportamento e reconhecimento de sinalética que justifica a necessidade de se repensar o código da estrada na vertente dos velocípedes.”