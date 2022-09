Ana Tomaz em destaque na seleção nacional de sub-17 (c/vídeo)

A almeirinense Ana Tomaz marcou o último golo da goleada por 8-0 da seleção nacional de sub-17 feminina sobre Marrocos, num encontro de preparação que teve lugar no Estádio Chã das Padeiras, em Santarém.

A primeira parte do encontro teve bons momentos de futebol, mas com Portugal a superiorizar-se, marcando por duas vezes na metade inicial deste período; no segundo tempo, as marroquinas parecem ter acusado algum cansaço, uma vez que a equipa das quinas não tirou o pé do acelerador, acabando por marcar por mais seis vezes. Entre muitas exibições positivas das jogadoras portuguesas, merece referência natural Carolina Santiago, autora de três dos golos.

A médio do Marítimo entrou aos 58 minutos da partida para o lugar de Neide Guedes, fez uma assistência para o sétimo golo da partida e acabaria por fechar a contagem no marcador aos 90+4 numa bela jogada de ataque da equipa portuguesa.

Este embate enquadra-se num estágio que teve início esta segunda-feira, e que termina quinta-feira, com novo embate diante da seleção marroquina, desta feita em Rio Maior, às 11 horas.

Veja aqui o golo de Ana Tomaz:

Imagens Canal 11