Homem morre afogado no rio Tejo em Benfica do Ribatejo

Um homem com cerca de 45 anos morreu afogado no rio Tejo, na tarde deste domingo, 25 de setembro, no Porto dos Cucos, em Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o homem estava num convívio familiar e acabou por se afogar quando nadava no rio Tejo. Os meios de socorro chamados ao local, já conseguiram localizar a vítima que se encontra submersa e aguardam agora a chegada de uma equipa de mergulhadores da Força Especial de Proteção Civil para proceder ao resgate do corpo.

Ao que foi possível apurar a vítima não é residente na zona.

Nas operações de socorro no local estão 24 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e Salvaterra de Magos, apoiados por nove meios entre viaturas e meios aquáticos. Uma equipa de psicologos foi também chamada ao local para prestar apoio aos familiares.

A GNR tomou conta da ocorrência.

(Em atualização)