Festival de Teatro e Artes para a Infância e Juventude passa por Almeirim

O Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude (FITIJ/FITAIJ) vai realizar-se de 05 a 09 de outubro, em Santarém, com grupos artísticos de sete países da América do Sul e da Europa. Os artistas vão passar também pelo concelho de Almeirim.

Em comunicado, os organizadores do festival afirmam que, nesta 17.ª edição, atuarão, em palcos e espaços não convencionais do concelho, incluindo escolas, grupos do Brasil, Chile, Espanha, França, Itália, Venezuela e Portugal.

“Tendo como áreas artísticas o foco nas Artes de Rua e das Marionetas, o Festival deste ano continua a apostar em obras menos elaboradas tecnicamente, de modo a poderem ser apresentadas em espaços alternativos e mais simples (sobretudo nas diversas comunidades escolares)”, afirma a nota.

O festival arranca no dia 05 de outubro, às 17:00, na calçada junto à Santa Casa da Misericórdia, com acrobacia de rua, pela companhia francesa “Surprise Effect”, que apresentará “We connect the World \ Connectando o Mundo, um espetáculo rítmico, energético e divertido, rico em emoções”.

No mesmo dia, à noite, numa colaboração com o Cineclube de Santarém, será exibido, no Teatro Sá da Bandeira (TSB), o filme “Um Iaque na Sala de Aula”, de Pawo Choyning Dorji (do Butão), nomeado para o Óscar de melhor filme estrangeiro.

No dia 06, no TSB, o Trigo Limpo Teatro ACERT Portugal apresentará “O Conto da Ilha Desconhecida”, no âmbito do Centenário do Nascimento de José Saramago, numa coprodução com a Fundação José Saramago.

O grupo espanhol Nueveuno apresentará, no dia 07, à noite, no TSB, o “sinergia 3.0″, um espetáculo “de circo contemporâneo que combina técnicas de malabares, manipulação de objetos, vertical e dança”, afirma o programa do evento.

No sábado, dia 08, à tarde, há “Malabarismo de Rua”, com o venezuelano Darwin Juggling, a VI Mostra de Doces Conventuais do Museu Diocesano Santarém, o espetáculo de novo circo dos espanhóis Cirk About It “Um dia de Cinema”, na Praceta Amarela, em São Domingos, e “Albano”, pelo ‘clown’ Rui Paixão, no TSB.

O programa de domingo, com bilhete único, apresenta “Histórias de Sonho”, contos para a infância pela associação Aqui Há Gato, “Somente”, teatro de rua sobre o esquecimento a que são votados os mais idosos, pelo Teatro Só, e a “Performance Jogo”, dos italianos Sara Marasso e Stefano, encerrará o FITIJ/FITAIJ no Convento S. Francisco.

Além da programação de espetáculos em Santarém, o festival leva os artistas às escolas do concelho e prossegue a colaboração com os municípios de Almeirim e da Chamusca, com uma escola do Cartaxo e com o Festival Acaso, de Leiria.

O festival conta com apoios do município escalabitano, da Fundação Inatel e da Junta de Freguesia da Cidade de Santarém, e as parcerias do W Shopping – que recebe a exposição de cartazes de todos os FITIJ/FITAIJ “Diversidades” e a apresentação de ‘flashmobs’ -, da associação Remédios do Riso e dos Doutores Palhaços, que darão uma formação para profissionais que lidam com doentes, sobretudo com os mais jovens.

Os organizadores lembram que esta edição foi preparada sem o fundador do festival, Carlos Oliveira (Chona), falecido em maio de 2021, deixando “uma lacuna difícil de preencher” em todas as iniciativas a que “emprestava a sua experiência e sabedoria, inquietação e insatisfação”.