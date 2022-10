GNR na estrada para “patrulhamento rodoviário intensivo” de motos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai realizar uma operação de segurança e de patrulhamento rodoviário intensivo, entre o dia 7 e o dia 9 de outubro, para garantir a segurança do evento “Campeonato Mundial de Superbike” e de prevenir a sinistralidade rodoviária envolvendo veículos de duas rodas a motor.

As estradas do distrito de Santarém serão um dos alvos das autoridades, por estar previsto “aumento significativo do volume de tráfego de veículos de duas rodas a motor, nas principais vias de acesso ao Algarve”, onde se realiza o Campeonato Mundial de Superbike, no Autódromo Internacional do Algarve.

“Considerando que o combate à sinistralidade rodoviária é uma prioridade estratégica da Guarda, e com o objetivo de criar maior segurança nas vias rodoviárias, esta operação irá promover uma sinergia de esforços das valências de trânsito e territorial, com o objetivo de garantir o apoio aos utentes das vias e prevenir a sinistralidade rodoviária grave envolvendo veículos de duas rodas a motor, promovendo para o efeito uma intensificação do patrulhamento rodoviário”, esclarece a GNR.

A GNR alerta ainda os condutores, em especial os condutores de veículos de duas rodas a motor, para as “regras e comportamentos de segurança que devem adotar durante a condução, em especial a utilização obrigatória de capacete e ainda a utilização de vestuário de segurança adequado”.

Nos anos de 2020 e 2021, os acidentes com veículos de duas rodas resultaram em 1157 pessoas gravemente afetadas ou que perderam a vida.