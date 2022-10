Pedro Duarte da Graça é o novo Comandante do Comando Territorial de Santarém

O tenente-coronel Pedro Miguel Duarte da Graça tomou posse como novo Comandante do Comando Territorial de Santarém no passado dia 4 de outubro, numa cerimónia que foi presidida pelo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-general Rui Clero, nas instalações do Comando da Unidade, em Santarém.

O tenente-coronel Pedro Miguel Duarte da Graça é natural de Riachos, concelho de Torres Novas, e nasceu no dia 29 de março de 1974. É mestre em Relações Internacionais pela Universidade Autónoma de Lisboa, e mestre em Ciências Militares pela Academia Militar, possui uma pós-graduação em Criminologia pela Universidade Lusíada, uma pós-graduação em Estudos e Paz e da Guerra nas Novas Relações Internacionais pela Universidade Autónoma de Lisboa, uma pós-graduação em Direito e Segurança, uma pós-graduação em Informações e Segurança pela Universidade Nova de Lisboa, uma pós-graduação em ciências militares e policiais e uma pós-graduação em segurança e defesa pelo Instituto Universitário Militar.

Ingressou no quadro permanente da Guarda Nacional Republicana em 1996, tendo desempenhado diversas funções ao longo da sua carreira profissional, das quais se destacam: Chefe de Secção no Estado Maior do Comando Territorial de Santarém; Chefe da Divisão de Contrainformação e Segurança, na Direção de Informações; Chefe da Repartição de Civis e de Reservas, Reformas e Aposentações na Direção de Recursos Humanos; Comandante do Destacamento Territorial de Tomar; Comandante de Companhia e docente no Centro de Formação da Figueira da Foz da Escola da Guarda; Diretor do 1º Curso de Manutenção de Ordem Pública em Angola; Comandante de Companhia e docente na Academia Militar; Comandante de Pelotão de intervenção – Força Multinacional de Estabilização do Iraque. Na sua folha de serviço constam vários louvores e condecorações, nacionais e estrangeiras.

O Comando Territorial de Santarém é responsável pelo cumprimento da missão da Guarda em todo o distrito, tendo a seu cargo uma área de policiamento com um total de 6541 km2 e a responsabilidade da segurança de 365 108 habitantes.

Integram o dispositivo do Comando Territorial de Santarém cinco Destacamentos Territoriais, um Destacamento de Trânsito e um Destacamento de Intervenção, articulados em 26 Postos Territoriais, dois Postos de Trânsito, um Pelotão de Intervenção, uma Secção Cinotécnica e uma Esquadra de Cavalaria.