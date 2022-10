Associação Dançarém promove grande evento dia 15

Tendo o Convento de São Francisco em Santarém, como pano de fundo, a Associação Dançarém promove no dia 15 de outubro, o seu evento mensal e apresenta um dia inteiramente dedicado às danças tradicionais portuguesas e do mundo.

O Dançarém de Outubro iniciará pelas 16h30 com a “Oficina de Fados mandados e outros dançados”, lecionada pela Professora Marisa Barroso, acompanhada pelo tocador de concertina, Rafael Gomes. Marisa Barroso é formadora acreditada em Danças Tradicionais e Populares; faz trabalho de recolha de danças tradicionais portuguesas junto de vários ranchos folclóricos a nível nacional e é mentora do projeto Aire – Danças de Porto de Mós.

A partir das 21h30, haverá um Baile com música ao vivo pelo grupo Kwadril, que tal como se auto-intitula, é um novo e empolgante trio folk, com um vasto leque de influências musicais e culturais, onde a música folk europeia entra em simbiose com algumas tradições étnicas de todas as partes do mundo.

O Dançarém é uma Associação de âmbito cultural com origem em Santarém, que tem por objetivo promover as tradições do Ribatejo, Portugal e do Mundo através da dança, organizando eventos mensais com oficinas de dança e bailes, e colaborando também com outras entidades, como câmaras municipais e escolas, em eventos pontuais.

E porque em Santarém todos “dançarem bem”, sig’ó baile!