Carro totalmente tomado pelas chamas em Foros de Benfica

Uma viatura ligeira de passageiros foi completamente tomada pelas chamas na manhã desta sexta-feira, dia 14 de outubro, na localidade de Foros de Benfica, freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense no local, a viatura terá sofrido um curto-circuito no sistema elétrico que provocou a deflagração das chamas, causando danos irreparáveis no veículo. O condutor ao aperceber-se que o carro se encontrava a ser tomado pelas chamas foi obrigado a fugir pela janela, pois o veículo trancou todas as portas.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 10h51, numa estrada de terra que liga a Rua do Pinhal e a Rua do Moinho. Apesar da rápida mobilização de meios, os Bombeiros Voluntários de Almeirim já não conseguiram conter as chamas e salvar o veículo.

Nas operações de socorro no local estiveram 12 elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e a GNR, apoiados por três viaturas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.