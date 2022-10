Equipa de Saúde Mental do Hospital de Santarém realiza 900 visitas ao domicilio em 2 anos

Em dois anos, a equipa de Saúde Mental na Comunidade para a população adulta do Departamento de Saúde Mental e Psiquiatria do Hospital Distrital de Santarém (HDS) realizou 900 visitas domiciliárias.

Esta equipa, criada durante a pandemia de Covid-19, assegura a prestação de cuidados globais essenciais de saúde mental, a nível de ambulatório e de internamento, à população da área de influência do HDS. Atua de forma a minimizar recaídas da doença mental grave e a reduzir o impacto da Covid-19.

A intervenção da equipa, através das teleconsultas e da consulta domiciliária, permite diminuir o recurso ao Serviço de Urgência. O objetivo é melhorar qualidade de vida, capacitar a família/pessoa doente na gestão da doença, diminuir/ prevenir recaídas e consequente necessidade de internamento.

Destes dois anos de atuação, destacam-se, sobretudo, os ganhos em saúde ao nível da diminuição de internamentos e da reabilitação social, assim como a diminuição do absentismo do cuidador.

“Pensamos que, neste momento, com o conhecimento que temos sobre a Covid-19, conseguimos ultrapassar as dificuldades iniciais e trabalhar melhor a saúde mental dos nossos utentes. Através do envolvimento da comunidade e das famílias, procuramos criar contextos facilitadores”, refere a equipa. E acrescenta:

“Com os olhos no futuro, a equipa lança os alicerces na área de intervenção comunitária que projetamos para um futuro próximo, alargando o âmbito da equipa à informação, psicoeducação e intervenção cognitiva e emocional.”

De acordo com o Plano Nacional de Saúde Mental, estas equipas assumem como objetivo “aproximar os serviços de saúde mental da população que acompanham e assegurar respostas focadas na prevenção, através do melhor entendimento do contexto onde as pessoas vivem e adoecem, permitindo uma intervenção mais efetiva nos problemas de saúde mental”.