Utentes pedem obras de requalificação na EN118

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) do distrito de Santarém exigem a requalificação da Estrada Nacional (EN) 118, que atravessa Almeirim, bem como os concelhos de Abrantes, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Constância e Salvaterra de Magos.

Em comunicado, o MUSP faz esta exigência ao governo por ser uma “via estruturante” utilizada todos os dias por “milhares de carros, camiões (alguns carregados de matérias perigosas) e alfaias agrícolas”, acrescentando que a mesma atravessa vários aglomerados urbanos “prejudicando a mobilidade da população local, sendo também causa de poluição e insegurança, para além da morosidade de quem circula”.

“Exige-se a construção de alternativas aos percursos urbanos, da construção do IC3, da repavimentação, da criação de faixas para transportes lento”, assinala na mesma nota.

O Movimento deixa ainda uma sugestão: “Que tal inscrever as verbas necessárias no Orçamento de Estado 2023?”

No caso de Almeirim, a Circular Urbana – Avenida Prof. José Sousa Gomes, irá permitir retirar o trânsito de pesados de mercadorias do centro da cidade. Uma obra levada a cabo pela autarquia com fundos próprios devido à não concretização do IC3, que está prometida nesta região há mais de 20 anos.

O trânsito de pesado será desviado assim que a conclusão da Circular Urbana estiver efetuada, faltando apenas dois troços para que isso aconteça.