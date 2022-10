Almeirim vai ter dia no Festival de Gastronomia

A CIMLT e os 11 municípios da Lezíria do Tejo estão de volta ao Festival Nacional de Gastronomia, que este ano assinala a sua 41ª edição. O Festival decorre de 21 de outubro a 1 de novembro, na Casa do Campino, em Santarém.

Os municípios da Lezíria do Tejo voltam a animar o certame com promoção turística, cultural e gastronómica no stand intermunicipal da CIMLT, e com momentos de cozinha ao vivo nos espaços de showcooking do Festival. Os municípios voltam também a animar todo o recinto, com folclore, animação musical e recriações etnográficas.

Cada dia do Festival volta a ser dedicado a um município da Lezíria do Tejo e o dia de Almeirim é dia 28.

DIA 28 DE OUTUBRO – DIA DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

N o stand intermunicipal da CIMLT

Ao longo do dia – Momentos de promoção turística, cultural e gastronómica

– Provas de vinhos de Almeirim, caralhotas (pão tradicional de Almeirim) e trouxas da Pedra (iguaria confecionada pela Confraria Gastronómica de Almeirim)

– 19h00 – Degustação da Sopa da Pedra (Associação de Restaurantes da Sopa da Pedra de Almeirim)