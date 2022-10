Diogo Soares, atleta que representou o Futalmeirim entre 2017 e 2019, estreou-se ao serviço do Eléctrico Futebol Clube na Liga Placard, principal competição nacional de Futsal.

O ala de 20 anos, somou os primeiros segundos na prova, merecendo a confiança do treinador João Freitas Pinto no triunfo do sua equipa diante do Futsal Azeméis por 7-5.

Diogo começou no Futalmeirim, passou pelo Vitória de Santarém até dar o salto para o principal escalão do futsal em Portugal.