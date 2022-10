1.º Farm to Fork Innovation Lab arrancou na Escola Superior Agrária de Santarém

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém iniciou no dia 18 de outubro, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém, o primeiro “Farm to Fork Innovation Lab”, programa intensivo totalmente gratuito vocacionado para trabalhar ideias de negócio que contribuam para os atuais desafios da alimentação, com foco no desenvolvimento pessoal e treino de competências empreendedoras.

No âmbito do projeto financiado “Farm to Fork New Business”, que pretende tornar os sistemas alimentares justos, saudáveis e ecológicos, respeitando os desígnios do Pacto Ecológico Europeu, a NERSANT está a organizar um conjunto de “Farm to Fork Innovation Labs”, programas de aceleração de ideias de negócio compostos por quatro dias de trabalho, que pretendem gerar novas empresas que possam alavancar a inovação e disrupção do setor agroalimentar e lançar novos negócios alinhados com o desafio da sustentabilidade.

A primeira destas oficinas de empreendedorismo iniciou no dia 18 de outubro, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém, com o mote “Produção de Alimentos Sustentáveis” e onde um conjunto de empreendedores está a trabalhar competências de empreendedorismo, estímulo à criatividade e inovação na procura de soluções geradoras de negócio, com o apoio de um painel de especialistas e de ferramentas de brainstorming, design thinking e formatação do modelo de negócio.

Com a duração de quatro dias – neste momento, os empreendedores já estiveram em duas sessões (18 e 20 de outubro) – o programa de aceleração continua no dia 25 e no dia 27 de outubro. Para além desta oficina, estão previstas mais três, a realizar até ao final do ano, nas seguintes áreas: “Fabricação e distribuição de alimentos sustentáveis” realiza-se no Instituto Politécnico de Tomar dias 2,3, 8 e 10 de novembro; “Consumo Sustentável de Alimentos – Novos Sistemas de Processamento” decorre no Instituto Politécnico de Santarém nos dias 15, 17, 22 e 24 de novembro; e “Desperdícios Alimentares – Prevenção e Aproveitamento” avança dias 29 e 30 de novembro e 6 e 7 de dezembro, na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes do Instituto Politécnico de Tomar. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/agenda/ ou através do email farmtofork@nersant.pt.

De referir que a realização destas oficinas de apoio ao empreendedorismo é uma das atividades previstas no projeto financiado da NERSANT “Farm to Fork New Business – Inovação e Empreendedorismo no Sistema Alimentar”, que visa estimular o empreendedorismo qualificado e inovador no setor agroalimentar no âmbito da estratégia europeia para a sustentabilidade dos sistemas alimentares, sensibilizando e capacitando os jovens / empreendedores que pretendam criar um novo negócio, para os desafios e as oportunidades associados a esta temática.

O projeto, apoiado pelo Compete 2020, no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), responde ao desafio de garantir, por um lado, um fornecimento sustentável de alimentos para uma população mundial em rápido crescimento e, por outro, trabalhar para inverter o impacto da produção de alimentos nas alterações climáticas, escassez de água, degradação dos solos e a destruição da biodiversidade. Os interessados em consultar mais informações do projeto podem fazê-lo em www.nersant.pt/projetos/financiados/farm-to-fork.