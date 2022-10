“Idosos sobre rodas” da ACRAS vence causa do Bairro Feliz em Almeirim

A causa “Idosos sobre rodas”, da Instituição Associação Cristã de Reinserção e Apoio Social (ACRAS), foi a grande vencedora do programa Bairro Feliz do Pingo Doce de Almeirim.

Na quarta edição deste prémio, que apoia com até 1000 euros uma causa escolhida pela comunidade local, o projeto de mobilidade para os idosos do Lar em Almeirim da ACRAS foi o vencedor.

“Os materiais sobre rodas desejados no lar visam facilitar a mobilidade dos idosos do Lar de Almeirim e proporcionar mais momentos de conforto, lazer e felicidade no nosso pátio exterior. Mais idosos felizes, mais bairros felizes!”, pode ler-se na descrição do projeto.

Para além do projeto vencedor, a loja de Almeirim tinha também a votação o projeto “Informática para todos”, da Associação ProAbraçar, através do CLAIM, que tem como objetivo capacitar a comunidade migrante, indivíduos e famílias economicamente vulneráveis e em risco de exclusão social.

O ano passado, o vencedor em Almeirim foi o CRIAL, que recebeu equipamentos desportivos e de lazer com o projeto ‘Grupo de Vizinhos’.

No distrito de Santarém, a entrega dos donativos a 21 projetos vencedores, eleitos através da votação dos clientes, decorreu no passado sábado, nas lojas do Pingo Doce que receberam esta iniciativa durante os últimos meses. A nível nacional, foram apoiadas 445 ideias, inscritas por instituições locais ou grupos de vizinhos.

Através deste programa, desenhado no âmbito da política de responsabilidade social do Pingo Doce, cada loja apoia uma ideia que promova um impacto positivo na comunidade onde se insere. As 21 lojas do distrito que receberam o Programa Bairro Feliz irão agora financiar a concretização das causas mais votadas pelos moradores destes bairros.

“Após mais uma edição a nível nacional do Bairro Feliz, é com grande entusiasmo que testemunhámos novamente a mobilização dos vizinhos e das instituições locais, que inscreveram mais de 3000 causas, e a adesão dos moradores dos bairros de norte a sul do país, contando com Açores e Madeira, que votaram nas suas causas preferidas. Agradecemos a toda a nossa vizinhança a adesão a esta iniciativa – juntos, voltámos a fazer a diferença nos bairros portugueses que se estão a tornar, a cada ano, mais felizes”, afirma Filipa Pimentel, Diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce.

O Programa Bairro Feliz foi implementado pela segunda vez a nível nacional, tendo decorrido em mais de 440 lojas Pingo Doce espalhadas pelo país, incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, dando voz aos vizinhos e às entidades locais para inscreverem as ideias que gostariam de concretizar no seu bairro e em prol do bem-estar da vizinhança. O Bairro Feliz visa fortalecer a ligação com as comunidades locais e potenciar uma relação próxima e ativa com o bairro, financiando e apoiando a concretização do projeto vencedor. As áreas de abrangência das causas foram: Saúde, Bem-estar e Desporto, Apoio Social e Cidadania, Cultura e Património, Turismo e Lazer, Educação e Ambiente e Causa Animal.