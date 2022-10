Ricardo Fonseca e Maria Pia Mehme vencem 20 kms de Almeirim

No dia 30 de outubro, as ruas de Almeirim voltaram a encher para a 35.ª Edição dos 20 kms de Almeirim. Vítor Raposo apadrinhou a prova que contou com centenas de atletas nas três distâncias: 20, 10 e cinco kms. Ricardo Fonseca do U. Tomar foi o mais rápido e fez o mítico percurso em 1h0436. Maria Pia Mehme foi a primeira mulher com 1h16m55s. Nos 10 kms Masculinos, Hugo Rodrigues foi o vencedor e Vera Nunes a vencedora.

O número de atletas do concelho foi também significativo e aqui ficam as melhoras participações:

F35 1.º Joana Hipólito; F40 1.ª Lina Mateus, 2.ª Mónica Apolinário e 3.ª Cátia Mendes; F45 1.ª Helena Jorge e 2.ª Ângela Martins; Séniores Masculinos 1.º Diogo Peseiro, 2.º Carlos Pedro e 3.º Tiago Andronico; M35 1.º Filipe Torres, 2.º Rodrigo Galão e 3.º João Fulgêncio; M40 1.º Gonçalo Martins, 2.º Alexandre Diniz e 3.º João Simões; M45 1.º Vasco Carvalho, 2.º Carlos Jesus e 3.º Nuno Nunes; M50 1.º Paulo Roque, 2.º Miguel Pereira e 3.º Jorge Ferreira; M55 1.º Vitor Lopes, 2.º Paulo Mendes, 3.º Manuel Russo; M60 1.º Fernando Veríssimo; M65 1.º João Carvalho Jacinto;