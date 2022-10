Fazendense vence e continua nos lugares cimeiros do distrital. Paço dos Negros com reviravolta épica

A Associação Desportiva Fazendense continua o ataque ao primeiro lugar do distrital com nova vitória em casa, o Paço dos Negros conseguiu um remontada à antiga frente ao Marinhais e o Benfica do Ribatejo foi derrotado em casa pelo Glória do Ribatejo.

O Fazendense recebeu o Alcanenense e venceu por 2-0, com golos de Rodrigo Neves e Daniel Arraiolos, na tarde de domingo, 31 de outubro, em partida a contar para a 7ª jornada da 1ª divisão do campeonato distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa de Zé Miguel continua no pódio na segunda posição logo atrás do Samora Correia, líder do campeonato.

Na segunda divisão distrital a equipa de Paço dos Negros recebeu o Marinhais e ganhou por 3-2. A equipa pacense esteve a perder por 0-2 e conseguiu uma remontada épica. Os golos foram apontados por Pedro Pereira(Papê), Duarte e Nuno Ramos. Os alvinegros estão no grupo que persegue os líderes do campeonato.

Já o Benfica do Ribatejo perdeu em casa com a Glória do Ribatejo por 0-2. O U. Almeirim joga apenas no dia 1 de novembro, terça-feira, na Moçarria diante da equipa local e líder da Série A.