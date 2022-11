Fazendense e Paço dos Negros conhecem adversários na Taça do Ribatejo

O Fazendense e o Paço dos Negros já conhecem os adversários da pré-eliminatória da Taça do Ribatejo, depois de realizado o sorteio na quarta-feira, 9 de novembro, na sede da Associação de Futebol de Santarém.

O Fazendense, que defende o título, tem encontro marcado com o Mação, fora de portas, e o Paço dos Negros desloca-se ao terreno do Amiense. Os jogos estão agendados para o dia 29 de Janeiro de 2023.

Se passarem, as duas equipas do concelho passam aos oitavos-de-final que se realizam no dia 26 de março, os quartos -de-final decorrem no dia 7 de abril, a 1ª mão das meias-finais no dia 25 de abril e a 2ª mão no dia 7 de maio.

A grande final está agendada para o dia 28 de maio.

O União de Almeirim e o Benfica do Ribatejo foram eliminados na fase de grupos da competição.

O sorteio foi transmitido em direto na página de Facebook da Associação de Futebol de Santarém.