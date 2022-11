Acidente de trabalho em exploração agrícola provoca um ferido grave

Um cidadão estrangeiro sofreu ferimentos considerados graves na sequência de um acidente de trabalho numa exploração agrícola localizada na zona da Barreira Branca, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, junto de fonte dos bombeiros de Almeirim, o homem de nacionalidade brasileira sofreu vários traumatismos na sequência da queda de uma escada, com uma altura de cerca quatro metros.

A vítima foi inicialmente assistida e estabilizada no local por elementos dos Bombeiros de Almeirim e posteriormente pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santarém. O ferido foi depois transportado para um hospital da região devido à falta de serviço de ortopedia no Hospital de Santarém.

O alerta para os meios de socorro foi pelas 12h09 e estiveram no local sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas, e também a VMER.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência e a Autoridade para as Condições do Trabalho foi chamada ao local para investigar as causas do acidente.