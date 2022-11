Almeirim fica sem trotinetes elétricas

O concelho de Almeirim ficou sem o serviço de trotinetes elétricas partilhadas. A Bird, empresa responsável pelo serviço, foi restruturada a nível nacional e mundial e deixou de operar nos concelhos de Almeirim, Cartaxo e Santarém, assim como em outras cidades do país e da Europa.

Este serviço foi inaugurado com pompa e circunstância no dia 25 de abril, com a presença do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e seis meses e meio depois foi encerrado.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, lamenta a decisão da empresa e revela que já está a encontrar soluções com a concorrência.

“Infelizmente perdemos esta oferta mas estamos a tentar encontrar outros operadores. Entretanto iremos duplicar a nossa oferta das bicicletas partilhadas no próximo ano assim como a oferta, nas freguesias de um “TUA”. A mobilidade sustentável é o futuro. E nós não desistimos desse objetivo”, esclarece.

Este serviço era muito utilizado em Almeirim, principalmente pelos mais jovens.