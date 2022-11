O ciclo de vida corresponde às diversas fases pelas quais se divide o período de vida de um indivíduo e estende-se desde o nascimento até à morte! A infância, a adolescência e o início e consolidação da fase adulta são períodos muito importantes deste ciclo de vida. Mas precisamos de nos focar na fase do envelhecimento!

O Instituto Nacional de Estatística prevê que nas próximas décadas o número de idosos (65 ou mais anos), passará de 2,2 para 3,0 milhões e que o índice de envelhecimento quase duplicará, passando de 159 para 300 idosos por cada 100 jovens, em resultado do decréscimo da população jovem e aumento da população idosa.

Na sequência das gerações mais velhas serem cada vez mais numerosas, existe a necessidade de perceber melhor quais as suas dificuldades, aspirações e necessidades, numa tentativa de lhes promover um maior bem-estar, tanto físico, como psicológico.

Uma das importantes questões a analisar e debater é o facto de os “novos” reformados terem a necessidade de uma maior participação social, cultural e política, porquanto são mais cultos, menos conformistas e uma grande maioria, não se resignar a “não fazer nada”!

No concelho de Almeirim, tanto a Câmara Municipal, como as Juntas de Freguesia trabalham no sentido de praticarem políticas que proporcionem um envelhecimento ativo. Dos vários exemplos que posso indicar, destacam-se a implementação do programa de capacitação digital de adultos “EUSOUDIGITAL”, a dinamização e organização de passeios seniores, a organização dos almoços anuais de convívio e a implementação do Projeto de Desporto Sénior – Mais vida com Desporto!

Teresa Aranha – PS Almeirim