Mar aberto!

Gostaria de conseguir entender o que leva as pessoas a suportarem “pequenos líderes”, de forma pública e, afincadamente, na sua presença, mas que discordam totalmente das atitudes, tiques, decisões, escolhas e até mesmo das abordagens. Muitos me dizem, “… a ele já o conhecemos…”, ou “… se vier outro, é igual ou pior…”, e ainda hoje, não consigo perceber este tipo de pensamento.

Será que sou só eu que observo que este tipo de atitude de “carneirada” é o que nos leva a ditaduras! Sempre que surge alguém com ideias, caminhos, escolhas diferentes das que tem sentido, a desconfiança é imediata. Não porque seja diferente, mas porque altera o status quo local, regional ou nacional, o conforto de saber o que espera, sobrepõe-se à “novidade”. Mas é nessa “novidade” que nos traz o caminho da renovação, evolução, melhoramento, crescimento e de um conforto, diferente, certamente.

No nosso concelho, e já com raízes no distrito, continuamos a assistir a investimentos, cujos os financiamentos são de constantes empréstimos, renegociações e algumas verbas de programas nacionais ou europeus. Em todos os casos, estas verbas terão de ser pagas, sejam elas “em chibo, ou em bode!”, vai tocar sempre nos impostos e demais taxas.

Como “bom socialista” que é o líder da autarquia, está sempre a criar manobras de diversão, com anúncios vários, e assim vai mantendo praticamente inalterados os impostos e taxas que têm decisão directa. Mantendo fora destas ações a falta de infra-estruturas em zonas “nobres”, melhoramento de pisos ou mesmo novos, reparações pontuais, mas com impacto tremendo diário. Gostava de, um dia, ver muitas das pessoas que apoiam, terem a coragem de tomarem uma posição pública do que afirmam em privado.

Pode ser que assim, nas próximas autárquicas, haja uma verdadeira alteração no concelho! Há mais peixe no mar, do que aquele que vem todos os dias!

João Vinagre – CDS Almeirim