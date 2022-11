Trabalhador ferido com gravidade em obra de construção civil

Um homem ficou ferido com gravidade na sequência de uma queda numa obra de construção civil na tarde desta segunda-feira, 21 de novembro, na Rua dos Batistas, em Fazendas de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, a vítima terá caído de uma altura de cerca de três metros, o que lhe provocou um traumatismo cranio-encefálico. O trabalhador acabou por ser estabilizado no local e foi transportado, com acompanhamento da equipa da equipa médica, para o Hospital de S. José, em Lisboa, onde se encontra internado.

O alerta para o acidente foi dado pelas 14h38 e estiveram nas operações de socorro quatro operacionais e duas viaturas dos Bombeiros de Almeirim e Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém.

A GNR tomou conta da ocorrência e Autoridade para as Condições do Trabalho foi chamada ao local para investigar as causas do acidente de trabalho.

Foto de arquivo