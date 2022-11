Pedro Ribeiro revoltado com a ministra do Trabalho

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, mostrou-se indignado com a ministra do Trabalho pela falta de apoio financeiro à creche municipal que a autarquia acaba de construir e abrirá brevemente.

Desde este ano, que o Governo apoia Instituições Particulares de Solidariedade Social com cerca de 450 euros/mês por cada criança nascida a partir de 1 de Setembro de 2021 no âmbito da medida, que se aplica a todas as crianças abrangidas pelos critérios, independentemente da sala que venham a frequentar. Este apoio não inclui as creches municipais, como é o caso de Almeirim, que terá um custo anual de funcionamento de cerca de 350 mil euros.

O autarca diz-se “triste e revoltado” com Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, a qual acusa de ser teimosa e tomar uma “decisão incompreensível e desprovida de senso”.

“Esta medida de apoio as creches municipais para além de ser justíssima teria um custo irrisório no Orçamento de Estado. A Câmara de Almeirim vai continuar com este projeto porque entendemos que ele é fundamental para as famílias”, assinala o responsável, ressalvando que “o que se gasta aqui não se pode gastar noutros lados. Faremos sacrifícios mas não nos resignamos”.

“Nunca a minha condição de militante ou dirigente me impedirá de dizer o que penso e sinto. E hoje não gosto, nem concordo com a Srª Ministra”, conclui.

Estas declarações de Pedro Ribeiro surgem no mesmo dia em que a autarquia aprovou um orçamento municipal para 2023 de 27 milhões de euros, um aumento de 2,5 milhões de euros face ao ano passado.

A creche deve abrir portas no início do próximo ano, mesmo sem o apoio do Governo.