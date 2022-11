Almeirim sobe orçamento para 27 milhões de euros em 2023. Educação e obras são prioridades

A Câmara de Almeirim aprovou o orçamento para 2023 no valor de 27 milhões de euros, mais 2,5 milhões do que o deste ano, mantendo a prioridade na Educação e na conclusão de obras financiadas com fundos europeus.

O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, salientou que o orçamento para 2023, aprovado na segunda-feira em reunião do executivo municipal com os votos favoráveis dos seis eleitos socialistas e a abstenção da vereadora da CDU, se destina a um ano de “transição de investimentos”.

Além da conclusão de vários investimentos em curso – como a obra no antigo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), em escolas e no designado ‘campus’ da Proteção Civil -, o município vai querer recorrer ao ‘overbooking’ de fundos comunitários (que realoca verbas de projetos não executados para investimentos em curso), nomeadamente para as obras que se estão a realizar na área da mobilidade, disse o autarca à Agência Lusa.

Por outro lado, Almeirim tem projetos prontos a candidatar a novos fundos, logo que o novo quadro comunitário entre em vigor, como é o caso do mercado municipal, adiantou.

Pedro Ribeiro referiu ainda que a aposta na Educação acontece nas vertentes da introdução das novas tecnologias, da alimentação, das atividades de enriquecimento curricular e na melhoria das instalações, numa perspetiva de “criar mais-valias para os jovens e responder às necessidades das famílias”.

A reconversão do antigo edifício do IVV em pavilhão multiúsos para promoção de produtos e eventos regionais, uma obra de mais de cinco milhões de euros destinada a divulgar “o que de melhor” existe no concelho, é outro dos investimentos, a concluir em 2023, destacado pelo autarca.

Outra prioridade para 2023 será a construção das instalações da Companhia de Comando e Serviços, uma obra a ser financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a quinta fase do chamado ‘campus’ da Proteção Civil, onde se encontra já a Força Especial de Bombeiros, a Unidade de Reserva Logística, o Comando Distrital de Operações de Socorro e o Comando Nacional da Força Especial de Proteção Civil.

A verba orçamentada para investimentos ronda os 11,3 milhões de euros, sendo a despesa com o pessoal da ordem dos 7,7 milhões de euros, para um quadro que contempla um total de 378 trabalhadores.

A vereadora da CDU, Beatriz Apolinário, disse à Lusa que a sua abstenção se deveu ao facto de não ter sido possível analisar um documento “demasiado complexo”, sendo que a posição da coligação será manifestada na reunião da Assembleia Municipal que se realizará em dezembro.

A Câmara Municipal de Almeirim conta com seis eleitos do PS e uma da CDU e a Assembleia Municipal é constituída por 19 elementos do PS (incluindo os quatro presidentes das juntas de freguesia), dois da CDU, dois da coligação PSD/CDS e dois do Chega.

C/Lusa