Espumante Monge faz 30 anos

Com mais de dois séculos de tradição vitivinícola, a Quinta do Casal Branco, em Almeirim, assinala os 30 anos de produção do seu espumante Monge Bruto, o primeiro desta categoria de excelência a merecer certificação, na região Tejo, com o lançamento de Monge Reserva Blanc de Noirs 2015.

De edição limitada a 1000 garrafas, Monge Reserva Blanc de Noirs 2015 provém exclusivamente da casta tinta Castelão, de vinhas com mais de 60 anos, sendo produzido pelo método clássico com estágio de cinco anos sur lie, com battonage e remuage manuais.

De cor amarelo-pálido, límpido, e com bolha fina de libertação lenta e persistente, Monge Reserva Blanc de Noirs 2015 “será sempre um produto de nicho dentro do portefólio da Quinta do Casal Branco, complementando a diversificada gama produzida nesta propriedade ribatejana, sempre caracterizada pela procura da máxima qualidade e excelência”, revela José Lobo de Vasconcelos, CEO da Quinta do Casal Branco.

De “excelente complexidade aromática” com “notas florais, de brioche e de frutos secos, em plena harmonia”, Monge Reserva Blanc de Noirs 2015 apresenta “maior estrutura, persistência e dimensão em boca” face a Monge Bruto 2015, segundo Joana Silva Lopes e Manuel Lobo de Vasconcellos, responsáveis pela enologia da Quinta do Casal Branco.

Exportado para oito mercados externos (Bélgica, Polónia, Reino Unido, Canadá, Cabo Verde, China, Brasil e México), atividade que representa 30% das vendas de espumante da Quinta do Casal Branco, Monge é já um “must have nas provas internacionais e um verdadeiro embaixador dos espumantes portugueses no mundo”, considera Rita Cabral de Almeida, Marketing & Comercial Director da Quinta do Casal Branco.

Produto que deve o seu nome ao beneditino a quem se atribui a descoberta, no século XVIII, do método champenoise, o espumante Monge Reserva Blanc de Noirs 2015 é “a bebida ideal para festas e momentos especiais, sendo perfeito para harmonização com entradas como foie gras, caviar, ostras, carpaccios; pratos principais como risoto, salmão fumado e lagosta; e sobremesas como crème brûlée e fatias douradas”, assegura Manuel Lobo de Vasconcellos, enólogo consultor da Quinta do Casal Branco.

Situada na margem esquerda do rio Tejo, em terras franco arenosas, a Quinta do Casal Branco possui 120 hectares de vinha e produz 800.000 litros anualmente.

PVP recomendado Monge Bruto 2015 : €18,00 já c/IVA. PVP recomendado Monge Reserva Blanc de Noirs 2015: €30,00 já c/IVA.