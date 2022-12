Jovem natural de Almeirim está na final do concurso ‘Temos Artista: Especial Tradições’ da RTP

Fábio Borges, artista natural de Almeirim, é um dos dois finalistas do concurso ‘Temos Artista: Especial Tradições’ que está a decorrer no programa Praça da Alegria, da RTP1.

Fábio, cantor clássico e fadista que adotou Coimbra como sua residência poética, foi uma das escolhas do público entre os 16 artistas participantes que celebraram a cultura nacional e internacional. Nos oitavos de final, classificado com 83 por cento da votação popular, o fadista estreou na competição com os temas Fado das Águias e Toada Beirã. Nos quartos de final, levou Asas Brancas e na semifinal a Canção do Alentejo.

Para a final, outros dois fados serão apresentados e o cantor prepara-se para fechar um ciclo que foi do fado popular ao fado tradicional e celebrou Portugal, os estudantes e o património artístico nacional.

““Ao vencer o concurso pretendo utilizar o prémio para investir na minha carreira e editar o meu 1º álbum de Fado Tradicional. Depois de conseguir mostrar o meu trabalho ao país, quero agora materializar isso”, revela o artista.

Natural de Almeirim, Fábio Borges tem formação em canto lírico pelo Conservatório de Música de Coimbra e passagem pelos mais emblemáticos pontos e momentos artístico-culturais da cidade. O jovem artista é, hoje, o cantor principal da Casa de Fados àCapella, professor de canto na Escola de Fado de Coimbra e tem, em seu jovem mas significativo percurso artístico, duas atuações (2014 e 2015) no maior evento de fado da cidade, a Serena Monumental da Queima das Fitas.

A final do concurso acontece no programa Praça da Alegria, na RTP1, que vai para o ar entre as 10h00 e as 13h00, da próxima terça-feira, dia 27 de dezembro. A votação será por chamada telefónica e para ajudar Fábio Borges a vencer basta ligar para o número 760 100 802 durante o programa.