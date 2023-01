Hospital de Santarém vai formar 29 novos médicos

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) recebeu hoje 29 médicos internos, dos quais 22 de Formação Geral e sete de Formação Específica nas áreas de Cirurgia Geral (dois), Pediatria (dois), Patologia Clínica (um), Cardiologia (um) e Ginecologia e Obstetrícia (um).

Ao intervir na abertura da cerimónia de acolhimento, Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS, deu as boas-vindas aos médicos internos que vão integrar a equipa do HDS. “Espero que gostem de aprender e trabalhar em equipa”, mencionou.

Após uma breve apresentação do HDS e fazendo referência à crise que se vive atualmente no setor da saúde, “transversal aos hospitais do SNS e aos da Europa”, Ana Infante elencou alguns dos pontos fortes e fracos do setor público, realçando que os “pontos fortes do setor privado são os fracos do setor público”. De acordo com a responsável, “apesar das diferenças existentes, 43% dos médicos querem trabalhar exclusivamente no público, 34% nos dois setores e apenas 9% no setor privado”.

A cerimónia de acolhimento dos novos internos contou também com as intervenções de Marília Boavida, presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES Lezíria; Diogo Gomes, vereador da Câmara Municipal de Santarém; Pedro Ribeiro, presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e da Câmara Municipal de Almeirim; Paulo Sintra, diretor clínico do HDS; Rita Paulos, diretora do Internato Médico do HDS, e João Ferreira, coordenador da USF Côrtes d’Almeirim.

Seguiu-se a transmissão em direto de um excerto da cerimónia oficial de receção aos médicos internos, que teve lugar no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, em particular das intervenções de João Carlos Ribeiro, presidente da Comissão Nacional do Internato Médico, de Fernando Araújo, presidente da Direção Executiva do SNS, de Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, e de Ricardo Mestre, secretário de Estado da Saúde.

De destacar a realização de uma sessão que contou com as intervenções de Rita Paulos e Paulo Sintra, na qual os internos de formação específica foram apresentados aos respetivos diretores dos serviços que irão integrar.

O evento anual de receção aos internos irá prolongar-se até esta sexta-feira com a realização de diversas sessões dirigidas aos novos médicos.

O Internato Médico é composto pela Formação Geral (período de formação com a duração de um ano onde o médico tem oportunidade de contactar com vários serviços) e, consecutivamente, pela Formação Específica (período de especialização que poderá durar entre três a cinco anos).