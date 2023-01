Vítor Raposo: “2023 será um ano para estabilizar e manter os níveis de negócio”

Vítor Raposo faz um balanço dos últimos anos da atividade da empresa Raposo, lda, pioneira na área dos revestimentos.

Estamos a terminar 2022, como correu o ano à empresa Raposo Lda.?

Foi um ano atípico de todos os outros, os aumentos e a escassez de matéria prima, fez com que tivéssemos de aumentar a nossa capacidade de stok e os custos associados, para assim conseguir manter os preços por mais tempo aos nossos clientes. Tivemos grandes obras, fidelizamos novos clientes com dimensão, e com tudo isto, aumentamos também o número de colaboradores.

Quantos funcionários tem atualmente a vossa empresa?

Durante 9 meses em que as temperaturas são mais amenas, contamos com cerca de 35 colaboradores e nos outros 3 meses precisamos de reduzir este número para metade. Agosto e Dezembro são os meses que muitas fábricas fecham e o trabalho é intenso, impossibilitando-nos, muitas vezes, de executar todas as obras que nos chegam.

Estão especializados nos Revestimentos Epoxy / Poliuretano e Equipamento Hoteleiro?

Somos pioneiros em Portugal nos Revestimentos de Quartzo Colorido, e Flocos Coloridos com Resinas Epoxy/Poliuretano. Os vários sistemas de: 1/2 mm, 3/4 mm, 5/6 mm e 8/10 mm todos eles possuem ótimas características de resistência. Desde há muitos anos temos desenvolvido e registado várias marcas como QuartzColor, Rapox, Rapodur E Rapur, que atestam a qualidade e duração dos nossos revestimentos e pinturas. Fabricamos também equipamentos em aço inox por medida e que serve também de complemento para muitos pavimentos de cozinhas que efetuamos.

Que tipo de obras fazem?

Fazemos obras de decapagem e pintura em Etars e em depósitos para conter vinho, água ou azeite. Efetuamos Revestimentos e Pinturas Epoxy de pavimentos na indústria alimentar, química, farmacêutica, têxtil, florestal, calçado, automóvel e muitas outras que necessitem de pavimentos sem juntas, resistentes e fáceis de higienizar.

O que vos diferencia?

A nossa capacidade de execução de grandes e pequenas obras, por dispormos de uma vasta gama de maquinaria, que nos permite uma preparação sobre todo o tipo de superfícies de forma eficaz. Os nossos materiais apresentam características técnicas imbatíveis e contamos com um grande parque de viaturas e funcionários altamente qualificados, com muitos anos de experiência. Todo o nosso empenho, para conseguir levar um produto de qualidade, que garanta a satisfação dos nossos clientes.

Têm crescido muito nos últimos anos?

O crescimento da Raposo é cíclico, dependemos do crescimento dos nossos clientes e também do surgimento de novas empresas. Nos últimos 10 anos temos crescido bastante, o que nos possibilitou renovar a nossa frota de viaturas e investir em modernas tecnologias a nível de maquinaria e materiais.

A vossa empresa foi das primeiras a experimentar a semana de quatro dias. Como correu? Vão continuar?

Começamos no dia 1 de Maio a nossa fase teste com duração de 6 meses (em comum acordo com nossos funcionários), para reduzir a nossa semana para 4 dias de trabalho. A princípio, como o nosso horário de trabalho, na sexta-feira, estava fixado até às 12h00, decidimos implementar uma semana mais curta, numa tentativa de reduzir os custos com combustíveis, eletricidade e impressões de papéis, visto ser um dia de pouca produtividade. A nossa experiência iniciou quando os combustíveis e a eletricidade começaram a subir muito, poupamos cerca de 5% no consumo de combustíveis e eletricidade, com as viaturas paradas e as instalações fechadas as sextas-feiras, mas infelizmente, os custos com pessoal aumentaram cerca de 15%. Desta forma, tivemos de retornar ao nosso antigo horário.

Que benefícios pode ter?

Acredito que seja uma boa ideia para alguns tipos de atividade, se conseguirem fazer o mesmo trabalho em menos dias, ficam com mais tempo para a vida pessoal e mais dispostos para trabalhar na semana seguinte.

O vosso setor também sentiu aumentos?

Sentimos bastante os aumentos da matéria prima, por isso aumentamos os stock’s e reduzimos margens para minimizar o impacto no preço para o cliente, mas mesmo assim, tivemos de atualizar nossos preços.

Que perspetiva para 2023?

Acredito que 2023 será um ano para estabilizar e manter os níveis de negócio.

Se lhe pedisse para resumir a história da vossa empresa. Com me descrevia estes anos?

Foram anos de muitos desafios, inovações e desenvolvimento. Dotamos a empresa de tudo que existe de melhor no mundo para uma correta e eficaz preparação e aplicação de Revestimentos. Durante estes 40 anos, como empresário, uma das minhas principais preocupações foi reunir e formar na empresa, os melhores profissionais, assim como fazer que se sintam motivados e apoiados quer a nível profissional com pessoal.

Que medidas podia ter o estado para apoio às empresas?

Podia baixar o IRC sobre as empresas para estas poderem investir mais e pagar melhor aos funcionários e baixar a taxa de IRS e IVA nos bens essenciais para que todos possam ter melhor qualidade de vida. A burocracia também é um problema que tem custos para as empresas e para o crescimento do País.